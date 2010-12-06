В Киеве выставят работы Врубеля, Пикассо и Шагала

10 декабря в Киеве, в музее "Духовные сокровища Украины" (ул. Десятинная, 12) открывается предаукционная выставка произведений живописи и иконописи - работы выдающихся украинских, российских и западноевропейских классиков, а также украинские и российские иконы ХVIII – XIX в.

Об этом УНИАН сообщила совладелец аукционного дома «Корнерс» Ольга САГАЙДАК.

Знаковым лотом аукциона «Корнерс», который состоится 18 декабря, станет морской пейзаж Михаила Врубеля – картина «Берег моря». Эксперты отмечают, что, возможно, она из группы этюдов, выполненных М.Врубелем с натуры во время путешествия 1894 года из Генуи в Константинополь.

Несомненным топ-лотом является графическое произведение из религиозной серии Марка Шагала - одного из самых известных представителей мирового художественного авангарда XX века. Графический «Диптих» с дарственной надписью М.Шагала выполнен в 1950 и относится к периоду, когда мастер активно работал над иллюстрациями к Библии, которые были изданы в 1956 и 1960 годах в Париже.

Впервые на украинских торгах прозвучит имя известной на мировых аукционах художницы русского зарубежья Ольги Сахаровой, жены живописца Отто Лойда – племянника Оскара Уайльда. Монументальное полотно «Охотники» выступает редким образцом ее ранних работ, периода увлечения творчеством славного основателя примитивизма Анри Руссо. Полотно в стиле «ар-деко» можно назвать украшением аукционной коллекции.

Среди лотов, которые презентуют "золотой век" русской живописи, заслуживают внимание поэтический пейзаж Ивана Похитонова и программное произведение основоположника традиций русского реалистичного пейзажа передвижника Михаила Клодта. Уникальность картины М.Клодта «На пашне» (1871) заключается в том, что она является более ранним вариантом знаменитого монументального полотна «На пашне» (1872), которая занимает центральное место в творчестве художника и украшает экспозицию Государственной Третьяковской галереи.

Живопись первой половины XX века будет представлена громкими именами Петра Кончаловского, Алексея Грищенко, Александра Яковлева и работами метров мирового художественного авангарда – Пабло Пикассо и Давида Бурлюка.

Украинская классика презентована произведениями Алексея Шовкуненко, Николая Глущенко, Сергея Шишко, Ивана Труша, Иосифа Бокшая, Адальберта Эрдели, Петра Столяренко, Федора Захарова, Валентины Цветковой и других.

Предаукционная выставка будет работать с 10 по 17 декабря с 10.00 до 19.00. Вход свободный.