Милиция помешает покушению на Тимошенко, если будет знать о нём

В Министерство внутренних дел Украины не поступала информация о подготовке покушения на лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

В сообщении напоминается, что сегодня в средствах массовой информации было распространено заявление группы народных депутатов V созыва от БЮТ о возможном покушении на лидера блока Ю.ТИМОШЕНКО.

Министерство внутренних дел сообщает, что никакого обращения относительно подготовки или угрозы покушения на Ю.ТИМОШЕНКО в МВД Украины не поступало.

Министерство внутренних дел готово предоставить личную охрану Ю.ТИМОШЕНКО в случае ее обращения в милицию. Органы внутренних дел также готовы предоставить охрану любому из лидеров оппозиции, которые имеют информацию о подготовке покушения на них, или считают, что их жизнь находится в опасности. Любой из них, кто обратится в правоохранительные органы с таким заявлением, будет обеспечен личной охраной.

МВД напоминает об обязанности каждого гражданина срочно сообщать правоохранительным органам об имеющейся информации о подготовке или осуществлении каких-либо преступлений.

Как сообщал УНИАН, 22 марта исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил на пресс-конференции, что Служба безопасности Украины проверяет информацию об угрозе жизни лидеру БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО. По его словам, «есть информация об угрозах возможных. Эта информация тщательным образом проверяется».

Сегодня пресс-служба БЮТ распространила заявление, в котором обвинила депутатов из фракции Партии регионов в проведении информационной кампании о якобы подготовке покушения на Ю.ТИМОШЕНКО.