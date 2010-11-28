В Киеве торжественно презентовали талисманов Евро-2012

Сегодня в Киеве состоялась торжественная презентация талисманов УЕФА Евро-2012, которые уже посетили 7 городов - хозяев футбольного чемпионата и завершают свой промотур в украинской столице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, презентация талисманов состоялась в рамках XV традиционных открытых соревнований по спортивным танцам “Kyiv Open 2010” в помещении Национального университета физического воспитания и спорта.

По словам заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, “талисманы – являются символами единения двух стран – Украины и Польши”.

Он выразил убеждение, что “эти симпатичные ребята станут настоящими оберегами для наших стран, а сам турнир откроет Европе качественно новую и перспективную украинскую столицу”.

После торжественной части мероприятия, символы футбольного чемпионата отправились на подвижной платформе по улицам Киева.

В центре столицы, возле Пассажа на Крещатике, талисманы провели фотосессию с киевлянами и гостями столицы.

Первый день пребывания талисманов Евро 2012 завершился участием футбольных символов в благотворительном представлении на арене Национального цирка Украины.

Завтра, 29 ноября, они встретятся с молодежью (ул. Крещатик, 19-я) и посетят специализированную общеобразовательную школу-интернат № 17 (ул. Ушинского 15).

В КГГА напомнили, что на протяжении промотура проводится голосование за три пары имен талисманов Евро-2012. Итоги голосования в Польше и Украине будут подведены 4 декабря.