Ликвидирован подпольный водочный цех

В Феодосии (АР Крым) по материалам сотрудников налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 204 УК Украины в отношении местной жительницы, которая по месту своего проживания реализовывала фальсифицированные алкогольные напитки. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в АРК.

Согласно сообщению, у продавщицы водочного фальсификата обнаружено и изъято 530 литров спирта в пластиковых емкостях, 5 тысяч бутылочных пробок, 4 тысячи 200 бутылок водки, 600 литров купажа, 6 тысяч водочных этикеток, 5 тысяч контр этикеток, 2 закаточные машинки и другие товарно-материальные ценности на общую сумму порядка 300 тысяч гривен.

Проведенной экспертизой установлено, что водка, изготовленная "подпольщицей" представляет собой угрозу для жизни и здоровья человека.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга лиц, причастных к деятельности данного "подпольного" цеха. Ведется следствие.