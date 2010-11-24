В Киеве УБОП задержал налоговика на взятке в 400 тысяч
12:42, 24 ноября 2010Общество
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Возбуждено уголовное дело
Работники столичного УБОПа задержали заместителя начальника одного из отделов налоговой милиции ГНИ Подольского района Киева при получение 400 тысяч гривен взятки.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, эта сумма - часть взятки в 100 тысяч долларов, которые налоговик хотел получить от частного предпринимателя за непривлечение его к уголовной ответственности за ведение фиктивного предпринимательства.
В отношении задержанного прокуратурой Киева возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании меры пресечения.
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