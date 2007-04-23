Метро ”Шулявская”: с рынка секонд-хенда огонь перекинулся на кафе

Сегодня около 19.30 возник пожар на торговой площадке по продаже вещей “секенд-хенд” возле станции метро “Шулявская” в Киеве.

Как сообщил УНИАН дежурный по метрополитену, с площадки пламя распространилось на кафе, размещенное на втором этаже станции метро.

Он отметил, что в кафе начали плавиться пластиковые окна, и потому возникла сильная задымленность возле станции метро.

По его словам, в самом метрополитене пожара нет.