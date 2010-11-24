Грузия подготовит для украинской армии горнострелковое подразделение

Грузинские специалисты подготовят для украинской армии горнострелковое подразделение, сообщил министр обороны Украины Михаил Ежель.

По словам министра, в Грузии есть "хорошо отработанный центр горнострелковой подготовки специалистов для боевых действий в горах. Там есть чему поучиться и с точки зрения оборудования полигона, и с точки зрения вооружения горнострелковых подразделений, и с точки зрения тактики их действий". По словам министра, условия, которые выставляет грузинская сторона, "приемлемы для нас". Договоренность об обучении украинских военнослужащих была достигнута во время его визита в Грузию в начале ноября.

Также Ежель сообщил, что возможно обучение грузинских военных в украинских вузах. Министр, однако, подчеркнул, что конкретных договоренностей на этот счет пока нет. Как отметил министр обороны, сейчас военнослужащие Грузии проходят обучение в основном в США, Великобритании и Германии.

Со своей стороны, Грузия намерена изучить возможности ремонтных заводов Украины, в частности, по ремонту бронетехники, радиотехники. По словам министра, Грузию интересует опыт ремонтных предприятий по восстановлению находящейся на вооружении техники советского производства.