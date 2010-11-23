Всемирный конгресс украинцев призывает почтить память жертв Голодомора

Всемирный конгресс украинцев призывает всех украинцев активно участвовать в международной акции “Свеча моления”.

Текст соответствующего обращения размещен на официальном сайте Всемирного конгресса украинцев.

"В день памяти жертв Голодомора - 27 ноября - завершается Международная акция "Свеча моления", которую Всемирный конгресс украинцев начал под лозунгом "Не дадим потушить свечу памяти", чтобы почтить память миллионов невинных жертв Голодомора 1932-1933 годов и привлечь внимание мировой общественности к настоящим причинам этой трагической страницы нашего народа", - говорится в обращении.

Координацию этой акции осуществляет совместный Комитет из числа Всемирного конгресса украинцев и Украины во главе с председателем Международного координационного комитета ВКУ по делу Голодомора Стефаном РОМАНИВЫМ и бывшим директором Украинского института национальной памяти Игорем ЮХНОВСКИМ при участии известных общественных деятелей Ивана ВАСЮНИКА и Владимира ВЯТРОВИЧА.

В канун этой скорбной даты в Украине и в государствах проживания украинской диаспоры пройдут различные общественные мероприятия – тематические академии, будут показаны фильмы, проведены выставки на тему Голодомора и т. п.

В это время в публичных местах будут размещены плакаты с надписью “Голодомор 1932-1933 гг. – геноцид украинского народа” или другие знаки, символизирующие эту трагическую страницу истории украинского народа, а на зданиях государственных и украинских учреждений и на собственных домах украинцев будут вывешены траурные флаги.

27 ноября, в день памяти жертв Голодомора, во всем мире в украинских церквях и общинах пройдут скорбные панихиды и поминальные мероприятия.

В этот день в Киеве, в 14.30 стартует акция "Голодомор 1932–1933 - это геноцид. Помним", в рамках которой люди, взявшись за руки, образуют живую цепь памяти к Национальному мемориалу Голодомора. А в 16.00 возле Национального мемориала Голодомора и во всей Украине, перед началом общественных памятных акций, будут зажжены свечи.

Свечи моления или обычные свечи, как знак памяти об уничтоженных и нерожденных вследствие геноцида украинцах, будут также зажжены во время соответствующих мероприятий украинцами диаспоры. Кроме того, с 19.32 до 19.33 (символично напоминает годы Голодомора) по местному времени в странах проживания диаспоры состоится общенациональная минута молчания.

ВКУ также призывает всех украинцев мира подписать письмо в адрес Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с призывом публично признать Голодомор геноцидом украинского народа и обеспечить соблюдение Закона "О Голодоморе 1932-33 годов в Украине", который утверждает факт геноцида.

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