На майские праздники Укрзализниця увеличила число дополнительных поездов
18:28, 23 апреля 2007Общество
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Изучение спроса продолжается
Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов, на майские праздники, и состоянием на 23 апреля введено 34 дополнительных поезда.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Укрзализныци.
Согласно сообщению, больше всего – 12 поездов введено Юго-западной железной дорогой из Киева в Симферополь, Ивано-Франковск и Ужгород.
Приднепровская железная дорога ввела 9 поездов из Симферополя и Днепропетровска в Москву. В свою очередь российские железные дороги ввели 16 дополнительных поездов из Москвы в Киев, Симферополь и Одессу.
На сегодняшний день Укрзализныця продолжает изучать спрос пассажиров на наиболее популярные направления и робота по назначению дополнительных поездов.
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