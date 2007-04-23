На майские праздники Укрзализниця увеличила число дополнительных поездов

Укрзализныця увеличила количество дополнительных поездов, на майские праздники, и состоянием на 23 апреля введено 34 дополнительных поезда.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Укрзализныци.

Согласно сообщению, больше всего – 12 поездов введено Юго-западной железной дорогой из Киева в Симферополь, Ивано-Франковск и Ужгород.

Приднепровская железная дорога ввела 9 поездов из Симферополя и Днепропетровска в Москву. В свою очередь российские железные дороги ввели 16 дополнительных поездов из Москвы в Киев, Симферополь и Одессу.

На сегодняшний день Укрзализныця продолжает изучать спрос пассажиров на наиболее популярные направления и робота по назначению дополнительных поездов.