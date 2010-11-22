Дежурный открыл шлагбаум, не заметив приближения поезда

В Винницкой области на переезде, где сегодня поезд «Харьков - Ивано-Франковск» столкнулся с грузовиком КамАЗ, вследствие чего погиб водитель КамАЗа, регулирование движения осуществлялось в ручном режиме.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Винницкой области.

Как выяснилось на месте происшествия, на железнодорожном пути в районе переезда проводились ремонтные работы, поэтому регулирование движения автотранспорта через переезд осуществлялось в ручном режиме.

По предварительным данным МЧС, дежурный по переезду открыл шлагбаумы, чтобы пропустить автомобиль, не убедившись, не проходит ли в настоящее время поезд.

Движение железнодорожного транспорта в результате аварии прекращалось на два часа.

На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа ГУ МЧС Украины в Винницкой области.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 13:00 в Козятинском районе Винницкой области произошло столкновение КамАЗа и пассажирского поезда «Харьков - Ивано-Франковск».

ДПТ произошло на переезде «Кордышевка-Голендры».

КамАЗ выехал на железнодорожное полотно. Не успев пересечь колею, грузовик был протаранен локомотивом пассажирского поезда.