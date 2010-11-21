Кампания против гендерного насилия займет 16 дней

25 ноября в Киеве начинается ежегодная кампания «16 дней против гендерного насилия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по информации Главного управления семьи, молодежи и спорта КГГА, акции, которые будут проходить в рамках кампании, направлены против насилия в семье, формирования нетерпимого отношения общества к любым формам насилия. Подобные мероприятия должны также способствовать активизации общества к противодействию насилию в семье.

Структурными подразделениями Киевской горгосадминистрации совместно с общественными организациями будет проведен ряд мероприятий. В частности, происходит конкурс детского рисунка «Дети против насилия», также запланировано проведение цикла лекций и бесед в школах и широкой информационной кампании среди населения столицы.

Кампания «16 дней против гендерного насилия» проводится мировой общественностью ежегодно с 1991 года и всегда проходит в период с 25 ноября до 10 декабря.