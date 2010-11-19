Милиция нашла крайнюю в выламывании дверей ОГА - она задержана на 3 дня

В Хмельницком милиция возбудила уголовное дело против предпринимателя, которая принимала участие в акции протеста против Налогового кодекса.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью Управления МВД в области Виктор КОВЕРЗЮК.

“Сегодня в отношении предпринимателя Татьяны К., 1977 года рождения, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 296 ст. Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Она подозревается в повреждении двери ОГА во время пикетирования во вторник, 16 ноября”, - уточнил он.

По его словам, правоохранители прорабатывают оперативное видео, на котором сняты моменты выламывания двери ОГА.

В.КОВЕРЗЮК отметил, что подозреваемая Татьяна К. задержана на 3 суток и находится в изоляторе временного содержания в Хмельницком.

Сегодня же митингующие на Площади Независимости областного центра требуют у губернатора отпустить ее на свободу.

Между тем народный депутат, заместитель председателя партии „За Украину!” Ксения ЛЯПИНА заявила, что 18 ноября одному из организаторов предпринимательских акции протеста против Налогового кодекса в Хмельницком Татьяне К. подбросили наркотики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии „За Украину!”, по словам депутата, организатора акции задержали вчера во второй половине дня и до сих пор удерживают в отделе милиции.

„Власть своеобразно заметила предпринимательские акции, - отметила К.ЛЯПИНА, - Сейчас начинается процесс преследования протестующих. С одной стороны арестовывают активистов, обвиняя их в нарушении общественного порядка. С другой стороны, прекрасно понимая, где источник организации этой акции, одной из активисток штаба протестующих в Хмельницком подбросили наркотики”.

К.ЛЯПИНА сообщила, что предпринимателей сейчас обвиняют в том, что якобы штаб занимается наркоторговлей, а не организацией акций.

Она заявила, что партия „За Украину!” направит по этому поводу запросы с требованием недопущения фальсификации дела, будет всячески защищать предпринимателей и оказывать им юридическую помощь.