Тимошенко: Януковичу очень хочется, чтоб Ющенко сдался

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО никогда не отменит свой Указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады V созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, выступая на митинге сторонников Объединенной оппозиции на Европейской площади в Киеве.

«Я могу сказать вам, встречаясь практически каждый день с Президентом Украины, у него есть уверенная позиция – ни шага назад, ни шага возврата к старой системе коррупции и уничтожения Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она добавила, что Президент «не будет отменять никаких указов».

При этом лидер БЮТ не исключила, что Президент может пойти на уступки и перенести дату выборов в ВР. «Единственное, что он может сделать, это если этот клан ЯНУКОВИЧА поймет, что выборы единственный выход, Президент может пойти навстречу и перенести дату досрочных выборов, чтобы все имели возможность зарегистрироваться на избирательной кампании», - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «чувствует и знает, что отступления от досрочных выборов не будет». По ее словам, В.ЯНУКОВИЧУ и его команде очень хочется, чтобы Президент Украины В.ЮЩЕНКО «сдался и пустил все на произвол судьбы».