Сегодня состоится заседание СНБО

В среду, 17 ноября, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее глава Администрации Президента Украины Сергей ЛЁВОЧКИН заявлял, что очередное заседание СНБО будет посвящено оценке угроз для государства, которые потенциально могут иметь место в 2011 году.

Предыдущее заседание СНБО проводилось 5 августа в Крыму. Оно было созвано в экстренном порядке с целью выработки мер по противодействию лесным пожарам.