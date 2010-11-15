Фельдман: лучше назвать этот закон "О неразумной жадности банков"

Народный депутат Украины Александр ФЕЛЬДМАН резко раскритиковал недавно зарегистрированный в парламенте законопроект «О защите прав кредиторов и потребителей банковских услуг».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, по его мнению, данный законопроект «лучше было бы прямо назвать законом «Об увеличении бездомных» или «О неразумной жадности банков».

В частности, отмечает А.ФЕЛЬДМАН, в рамках законопроекта «предлагается ряд таких сомнительных новаций, которые являются неприемлемыми для любого общества, в котором с уважением относятся к правам человека».

Во-первых, законопроектом предлагается дать банкам право предоставлять информацию, составляющую банковскую тайну, другим лицам, для заключения договоров о передаче права требования по просроченным кредитным договорам. «Проще говоря, предлагается беспрепятственно передавать личную информацию граждан коллекторам и фактически узаконить коллекторский беспредел в ипотечной сфере», - подчеркивает депутат.

Во-вторых, по его словам, предлагается дать банкам право предусматривать в договоре возможность одностороннего изменения (увеличения) размера процентов по ипотеке.

В-третьих, отмечает А.ФЕЛЬДМАН, предлагается распространить на простых граждан (сейчас только граждане-предприниматели) уголовную ответственность за предоставление неправдивой информации банкам для получения кредита: «То есть, подача недостоверной информации в справках о доходах будет считаться уголовным преступлением».

В-четвертых, заявляет он, предлагается упростить процедуру выселения граждан из жилья путем введения практики внесудебного взыскания на жилье по договору ипотеки только на основании договора: «И людей смогут выселять из их жилья без решения суда, на основании исполнительной надписи нотариуса».

В-пятых, возмущен депутат, предлагается разрешить бесцеремонное выселение граждан из их жилищ вместе с малолетними детьми. «Предлагается внести изменения в статью 17 «Право ребенка на имущество» Закона «Об охране детства», в статью 12 «Защита прав и интересов детей при совершении сделок с жилыми помещениями» Закона «Об основах социальной защиты бездомных граждан и беспризорных детей», в статью 177 «Управление имуществом ребенка» Семейного кодекса Украины, целью которых является упразднение нормы о необходимости получения разрешений органов опеки и попечительства на заключение договоров ипотеки. Т.е. предлагается лишить детей единственного механизма, гарантирующего защиту их прав на жилье», – подчеркивает А.ФЕЛЬДМАН.

По его словам, если этот законопроект будет принят, то украинская ипотека превратится в «фабрику бездомных». В этом контексте А.ФЕЛЬДМАН сообщил, что уже отправил обращение на имя Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с просьбой «обратить внимание на сомнительный правовой характер этого законопроекта и наложить на него вето, если у депутатов хватит совести проголосовать за этот варварский законопроект».

Справка УНИАН. Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав кредиторов и потребителей финансовых услуг, под номером 7351 зарегистрирован в парламенте 10 ноября 2010 г. Инициаторы законопроекта – народные депутаты Украины Юрий ПОЛУНЕЕВ, Юрий ВОРОПАЕВ, Станислав АРЖЕВИТИН.