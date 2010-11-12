Янукович оказывает высокое доверие и возлагает ответственность

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ официально представил Владимира ПРИСТЮКА в качестве нового главы Луганской областной госадминистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьера.

«Президент Украины оказывает высокое доверие таким назначением и возлагает ответственность на Владимира Николаевича за состояние дел в Луганской области, учитывая его большой опыт и знание региона», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он выразил надежду, что В.ПРИСТЮК с честью оправдает это доверие, и Луганская область под его руководством обеспечит высокие темпы социально-экономического развития.

Первый вице-премьер-министр отметил, что новый председатель ОГА - уроженец Луганской области, города Антрацит, поэтому хорошо знает проблемы, возможности и перспективы развития региона.

В свою очередь В.ПРИСТЮК поблагодарил Президента и руководство правительства за оказанное доверие, пообещал работать на «пользу жителям области».

А.КЛЮЕВ также поздравил новоизбранных депутатов Луганского областного совета и его председателя Валерия ГОЛЕНКО, которого сегодня во время сессии облсовета шестого созыва избрали на эту должность.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил В.ПРИСТЮКА председателем Луганской областной государственной администрации, освободив от этой должности В.ГОЛЕНКО.