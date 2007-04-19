Депутаты-регионалы узнали о преступных намерениях Поры, Тризуба и УНА-УНСО

Народные депутаты – члены Партии регионов обратились к министру внутренних дел Василию ЦУШКО с просьбой предотвратить провокации оппозиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, сегодня депутаты Павел БУРЛАКОВ, Александр КОЗУБ, Юлия КОВАЛЕВСКАЯ, Виталий ЗАБЛОЦКИЙ направили В.ЦУШКО депутатский запрос.

“По имеющимся данным, уже в ближайшее время представители так называемой «непримиримой оппозиции» (в частности, вожаки „Народной самообороны” Ю.ЛУЦЕНКО и Д.ЖВАНИЯ, а также их сторонники из организаций „Пора”, „Тризуб”, УНА-УНСО и др.) собираются организовать на улицах столицы массовые беспорядки, драки и всевозможные провокационные действия по отношению к работникам правоохранительных органов и гражданам, которые принимают участие в мирных акциях на улицах Киева”, - сообщают депутаты.

Они убеждены, что “эти намерения имеют целью углубить политический кризис, перевести его из плоскости мирного противостояния граждан в непосредственно „горячую”, неотвратимо кровавую стадию”.

“Мы считаем необходимым отметить, что со стороны сторонников Партии регионов, принимающих участие в массовых мирных акциях в столице, никогда не совершались и не будут совершаться никакие провокационные или противозаконные действия против кого-либо. Мы уполномочены заявить от всех наших единомышленников, что они гарантируют сохранение спокойствия и мирное, толерантное отношение к носителям других взглядов”, - отмечают депутаты-“регионалы”.