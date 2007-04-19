Черновецкий не хочет подпрыгивать и звонить, как зайчик

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что в Киеве начата подготовка к внеочередным выборам согласно указу Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, но, вместе с тем, он считает, что физически организовать такие выборы до 27 мая нереально.

Об этом он сказал сегодня, выступая перед депутатами Киевсовета с докладом относительно выполнения указа Президента № 264 «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины».

Этот вопрос был внесен в порядок пленарного заседания по предложению фракций, которые входят в объединение «Демократический Киев».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что им «указ Президента принятый и выполняется». По его словам, уже выдано соответствующее распоряжение на выполнение указа Президента. «Распоряжение есть, его все районы знают. Я законопослушный глава Киевской городской государственной администрации, которого назначил глава державы», - подчеркнул мэр Киева.

Вместе с тем, по его мнению, в данной ситуации необходимо все-таки дождаться решения Конституционного Суда по вопросу конституционности указа Президента. «Есть указ, мы его выполняем. Будет другое решение – мы будем и его выполнять», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

На вопросы депутатов, о чем идет речь в распоряжении, а также, где можно ознакомиться с его содержанием, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил, что текст распоряжения он может предоставить им после завершения заседания сессии. «Ничего такого там нет. Есть указ, есть распоряжение, которое нужно на выполнение указа о выборах», - ответил мэр.

Продолжая свою речь, он также сказал: «Другое дело, что организовать выборы за это время физически невозможно. И это знали и те, кто готовили указ, и те, кто его направляли в администрацию. Да, я бы мог вприпрыжку звонить, как зайчик, по всем службам и организовывать чего-то такого необычного. Но я считаю себя солидным человеком, поэтому я никуда не звоню», - отметил также Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, он также подчеркнул, что хорошо относится ко всем главным действующим политикам в стране, потому что «во-первых, они этого заслуживают, а во-вторых, от них зависит жизнеобеспечение города».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ при этом подчеркнул, что именно он несет ответственность в городе за происходящее и категорически против того, чтобы в мэрии занимались политикой.