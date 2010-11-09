Правительство утвердило критерии отбора стратегических объектов

Кабинет министров Украины определил критерии отнесения объектов государственной собственности к имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Об этом говорится в постановлении КМУ от 3 ноября 2010 г. № 999, обнародованном на правительственном сайте.

Как отмечается в постановлении, к имеющим стратегическое значение для экономики и безопасности государства должны быть отнесены:

1) предприятия топливно-энергетического комплекса, которые обеспечивают целостность объединенной энергетической системы Украины, в частности, диспетчерское (технологическое) управление указанной системы, эксплуатирующие магистральные и межгосударственные электрические сети, атомные электростанции, гидроаккумулирующие электростанции и гидроэлектростанции (кроме малых гидроэлектростанций), государственное предприятие "Энергорынок", а также другие предприятия отрасли, если доля их продукции по основному виду деятельности на общегосударственном рынке товара составляет не менее 20%;

2) субъекты хозяйствования государственного сектора экономики, соответствующие одному или нескольким следующим критериям: предприятия - субъекты естественных монополий, осуществляющие деятельность на общегосударственном рынке товара; предприятия, доля продукции которых на общегосударственном рынке товара, имеющего важное социально-экономическое значение, превышает 35%; предприятия, контроль деятельности которых со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции, услуг или опасных производств; предприятия, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры общегосударственного значения, в частности в сфере телекоммуникаций и предоставления услуг почтовой связи, железнодорожного, автомобильного, авиационного и морского транспорта, магистральных газо- и нефтепроводов, магистрального трубопроводного транспорта, подземных нефте- и газохранилищ; предприятия, осуществляющие добычу и переработку полезных ископаемых общегосударственного значения; предприятия, которые составляют научно-технический потенциал страны и являются исполнителями общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов; предприятия авиационной и ракетно-космической промышленности; предприятия, имеющие значительный удельный вес (свыше 0,5%) в объеме стоимости экспорта товаров, работ и услуг происхождением из Украины; предприятия, среднесписочная численность штатных работников которых превышает 5 тыс. человек; предприятия, которые зачисляются в категорию крупных налогоплательщиков по критериям, утвержденным Государственной налоговой администрацией.

КМУ также поручил Министерству экономики дать разъяснения по применению указанных критериев и утвердить в месячный срок порядок представления и рассмотрения предложений по формированию перечня стратегических объектов. Правительство также обязало министерства, другие центральные органы исполнительной власти, уполномоченные управлять объектами государственной собственности, подать в двухмесячный срок Министерству экономики предложения по каждому объекту с обоснованием для принятия Кабинетом Министров Украины соответствующего решения.

Данное постановление также признает утратившим силу постановление Кабинета министров Украины от 15 мая 2003 № 695 "Об определении критериев отнесения предприятий (организаций) к таким, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства".