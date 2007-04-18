13 европейских политиков подписали открытое письмо Политический кризис в Киеве

Тринадцать влиятельных европейских политиков и интеллектуалов отмечают, что по отношению к Украине Европа сегодня должна быть активнее.

Об этом идет речь в открытом письме “Политический кризис в Киеве”, опубликованном 17 апреля в нескольких мировых изданиях.

В частности, в письмах, текст которых размещен на электронной версии газеты “International Herald Tribune”, отмечается: «Мы должны признать, что ЕС не сделал достаточно для предупреждения развития этого кризиса. В то время, как другие европейские страны, которые осуществляли переход от постсоветской системы к демократии при значительной политической и финансовой поддержке, от Украины требуют пройти этот тяжелый путь большей частью за счет собственных усилий. Из-за занятости ЕС своими внутренними проблемами не было уделено достаточно внимания поддержке и содействию демократическим достижениям Украины. Теперь Европе нужно действовать в более активной и последовательной манере”.

Авторы письма отмечают, что европейским лидерам важно понять и воспринять контекст возникшей ситуации. “Президент ЮЩЕНКО действовал ответственно, когда он согласился разделить власть со своим бывшим оппонентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, после того, как результатом последних парламентских выборов в прошлом году стал тупик. К сожалению, господин ЯНУКОВИЧ использовал с тех пор должность премьер-министра для того, чтобы начать захвата власти для обслуживания собственных интересов и разрушить шаткий политический баланс в украинском обществе”, - заявляют политики.

Поэтому, отмечают они, есть немного пользы от призывов к лидерам Украины найти разумное внутреннее решение, когда одна сторона не желает делиться властью, а нормальные конституционные механизмы не действуют.

“Этот тяжелый момент является вызовом для европейской демократии, которой нужно пойти дальше от политики призывов и установить практический курс на участие в решении кризиса, который имеет значительные последствия для Европы”, - отмечается в открытом письме, которое подписали французский философ Андре ГЛУКСМАНН, бывший министр иностранных дел Польши Бронислав ГЕРЕМЕК, бывший министр экономики Германии Граф Отто ЛАМБСДОРФФ, вице-президент Европейского парламента Эдвард МакМиллан СКОТТ, председатель комитета иностранных дел Европейского парламента Яцек САРРИУЖ-ВОЛЬСКИЙ, бывший премьер-министр Польши Ежи БУЗЕК, бывший вице-президент Еврокомиссии Нил КИННОК, депутат Европейского парламента от Франции Мариель де САРНЕ, бывший премьер-министр Эстонии Март ЛААР, бывший президент Европейского парламента Пэт КОКС, бывший президент Чехии Вацлав ГАВЕЛ и бывший президент Литвы Витаутас ЛАНДСБЕРГИС.