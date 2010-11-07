В Харьковской области проведут учения по упрощенному переходу границы с РФ

В рамках эксперимента в Харьковской области планируется испытать систему упрощенного перехода граждан через местные пункты пропуска.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом проинформировал губернатор Харьковской области Михаил ДОБКИН, комментируя подписание Протокола о сотрудничестве между Харьковской и Белгородской областями.

«Как вариант будет апробироваться на ближайших учениях возможность предоставления жителям Харькова и Харьковской области специальной карточки, которая на украинских переходах позволит идентифицировать личность в течение нескольких секунд. Информация будет внесена, все жители приграничных районов с украинской стороны получат такую карточку, и их выезд на территорию Российской Федерации будет максимально упрощен», - сказал М.ДОБКИН.