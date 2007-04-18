Евро-2012 пройдет в Украине-Польше

Украина и Польша победили в конкурсе за проведение финала Чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Об этом сообщил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ сегодня на пресс-конференции по результатам заседания исполкома УЕФА в Кардиффе (Великобритания)

Как сообщал УНИАН, 17 апреля в Кардиффе страны - претенденты представили свои заявки на право принять Евро-2012. В презентации заявки Украины и Польши приняли участие Президенты обеих стран Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНСКИЙ, известные футболисты Украины и Польши Андрей ШЕВЧЕНКО и Ежи ДУДЕК, украинский боксер Виталий КЛИЧКО и другие.