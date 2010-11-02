При поступлении на магистратуру теперь нужно будет сдавать иностранный

Министерство образования и науки Украины ввело обязательный экзамен по иностранному языку при вступлении в магистратуру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, комментируя утвержденные министерством условия поступления в высшие учебные заведения в 2011 году.

«Для поступающих на образовательно-квалификационный уровень магистра на основе базового уровня бакалавра и полного образовательного квалификационного уровня специалиста обязательным является экзамен по иностранному языку», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что это нововведение было сделано в связи с тем, что, по мнению Д.ТАБАЧНИКА, каждый будущий научный работник должен владеть хотя бы одним иностранным языком.