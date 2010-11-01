"Батьківщина": в Белой Церкви член УИК передала бюллетени в окно

В Белой Церкви Киевской области на избирательном участке №00020 (в помещение школы №9) член УИК Ирина ГОЛОВИЗИНА пропечатала бюллетени и передала их через окно незнакомым лицам.

Об этом заявил председатель Белоцерковской городской партийной организации “ВО «Батькивщина» Сергей БЕРКУТ, сообщает сайт партии.

«Наш кандидат в депутаты Игорь КОЦЕЛ и наблюдатель от «ВО «Батькивщина» Игорь СОКОЛ обходили помещение школы по улице. В одном из окон они увидели, как член УИК И.ГОЛОВИЗИНА пропечатывала пустые бюллетени. И.КОЦЕЛ начал снимать все это на мобильный телефон. И.ГОЛОВИЗИНА заметила, что ее снимают. В это мгновение И.КОЦЕЛ побежал в школу, чтобы заблокировать двери и не выпустить члена УИК из помещения. И.СОКОЛ остался на улице. Между тем И.ГОЛОВИЗИНА открыла окно и начала передавать бюллетени незнакомым лицам. Наш наблюдатель пытался помешать этому, впрочем неизвестно откуда появилось три человека (как потом выяснилось, среди них было двое кандидатов в депутаты, в том числе Андрей ФЕРД от Партии регионов), они жестоко избили И.СОКОЛА. Бюллетени исчезли», - заявил С.БЕРКУТ.

По его словам, есть пять свидетелей избиения наблюдателя от «Батькивщина». Они сейчас дают показания. Милиция разбирается, куда исчезли бюллетени.