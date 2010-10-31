Мексика вводит для украинцев систему бесплатных разрешений на въезд

С 1 ноября 2010 года Мексика вводит для граждан Украины систему бесплатных разрешений на въезд в страну.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, 29 октября с.г. состоялся 4-й раунд украинско-мексиканских политических консультаций на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Украинскую делегацию на консультациях возглавлял заместитель министра иностранных дел Александр ГОРИН, мексиканскую – заместитель министра Лурдес АРАНДА БЕСАУРИ.

Предметом консультаций стало обсуждение состояния и перспектив развития двусторонних украинско-мексиканских отношений. Достигнута договоренность об активизации политического диалога между Украиной и Мексикой на высшем уровне, а также об углублении взаимодействия двух стран в рамках ООН и других международных организаций.

Перспективные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества и реализации совместных инвестиционных проектов обсуждались во время встречи с руководством торговой палаты «Мексика-Украина» и представителями деловых кругов Мексики.

Заместитель министра иностранных дел Украины поблагодарил мексиканскую сторону за введение с 1 ноября с.г. для граждан Украины – бизнесменов, туристов и транзитных пассажиров – электронной системы получения бесплатных разрешений на въезд в Мексику сроком до 90 дней.

В рамках своего пребывания в Мехико А.ГОРИН провел встречу с председателем Комиссии по иностранным делам Палаты депутатов Конгресса Мексики П. МУНЕСОМ ЛЕДО и руководителем Группы дружбы «Мексика-Украина», членом депутатской фракции Экологической партии «зеленых» Мексика А.Э.СИНТОЙ МАРТИНЕСОМ, в ходе которой состоялся обмен мнениями о путях дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества и активизации взаимодействия между высшими законодательными органами двух стран.