Житель Феодосии поднял на вилы милиционера

В Феодосии (Крым) местный житель проткнул вилами сотрудника милиции.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в АРК, инцидент произошел 28 октября в одном из общежитий курортного города.

Прибывшие на вызов врачи бригады "скорой помощи" по месту жительства оказали медицинскую помощь 26-летнему мужчине, у которого диагностированы множественные колотые ранения грудной клетки, плеча. При этом, уточнили в милиции, телесные повреждения, полученные мужчиной, относятся к категории легких. Мужчина сообщил медикам, что является сотрудником милиции.

Выяснилось, что пострадавший, являющийся сотрудником Феодосийского горотдела милиции, в настоящее время находится в очередном отпуске. Между ним и зашедшим к нему в общежитие знакомым, 23-летним местным жителем, возник конфликт. Визитер был настроен агрессивно и повел себя неадекватно. Он неожиданно нанес милиционеру удар вилами и скрылся.

В настоящее время принимаются активные меры к розыску и задержанию данного гражданина. Потерпевший госпитализирован.