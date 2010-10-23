Победитель конкурса скрипачей передал автомобиль детскому дому

В Тернополе обладатель Гран-при фестиваля скрипачей полученный в награду легковой автомобиль передал детскому дому.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Тернопольской облгосадминистрации, в общей сложности в конкурсе «У благословенні скрипалевих рук» приняли участие 29 скрипачей из Львовской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Закарпатской, Хмельницкой и Кировоградской областей.

Участники конкурса исполняли виртуозное произведение малой формы и произведение украинского композитора малой формы. Их мастерство оценивало жюри во главе с народным артистом Украины Мирославом СКОРИКОМ.

Во время конкурса также собирались благотворительные пожертвования для воспитанников детского дома «Пресвята родина».

Гран-при фестиваля завоевал аспирант Львовской Национальной музыкальной академии Назарий ПИЛАТЮК, которому и вручили ключи от легкового автомобиля ВАЗ-2107. Его заявление о желании передать автомобиль детдому «Пресвята родина» вызвало в зале бурные аплодисменты.

Первую премию в размере 7,5 тыс. грн. получили студент ІІІ курса Львовской Национальной музыкальной академии Василий ЗАЦИХА и студентка Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната имени Миколы Лысенко Ева РАБЧЕВСКАЯ.

Еще пять конкурсантов получили вторую премию в размере 2 тыс. грн., а четверо – третью премию в размере 1 тыс. грн.

Справка УНИАН. Детский дом «Пресвята родина» Тернопольского благотворительного фонда «Каритас» основан в 1998 году по инициативе Тернопольской епархии Украинской греко-католической церкви. С тех пор в нем проживало 66 детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, в возрасте от 4 до 18 лет.

Сейчас в «Пресвятій родині» воспитываются 19 детей. В общей сложности дом может поместить 30 детей.