СНБО перенес рассмотрение вопроса о финансировании досрочных выборов

Заседание Совета национальной безопасности и обороны, запланированное на сегодня, перенесено.

Как сообщили УНИАН в аппарате СНБО, сегодня поступила телеграмма, в соответствии с которой, по поручению Президента Украины, заседания перенесено.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля руководитель Службы обеспечения связей с Верховной Радой и Кабинетом министров Секретариата Президента Ян БЕРНАЗЮК сообщил, что заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины будут проходить каждую пятницу до завершения избирательного процесса.

Заседание СНБО должно было состояться 13 апреля и на нем должны были выступить премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ, первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ, председатель Государственного казначейства Сергей ХАРЧЕНКО относительно выполнения решения СНБО о финансировании внеочередных парламентских выборов.