Мошенники в милицейской форме требовали деньги у продавцов

В Кривом Роге задержана группа мошенников, которые, представляясь милиционерами, в течение двух последних недель на территории трех районов города требовали деньги у продавцов в магазинах.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

Мошенники в милицейской форме заходили в небольшие продовольственные магазины якобы с целью „контрольных закупок” алкогольных и табачных изделий, а затем требовали от продавцов по 1 тыс. грн., „чтобы не давать делу официальный ход”.

Во время задержания одного из мошенников злоумышленник попытался применить пистолет, но его обезоружил сотрудник Саксаганского райотдела милиции Кривого Рога.