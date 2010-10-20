Мошенники в милицейской форме требовали деньги у продавцов
23:20, 20 октября 2010Общество
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Сообщение из Кривого Рога
В Кривом Роге задержана группа мошенников, которые, представляясь милиционерами, в течение двух последних недель на территории трех районов города требовали деньги у продавцов в магазинах.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.
Мошенники в милицейской форме заходили в небольшие продовольственные магазины якобы с целью „контрольных закупок” алкогольных и табачных изделий, а затем требовали от продавцов по 1 тыс. грн., „чтобы не давать делу официальный ход”.
Во время задержания одного из мошенников злоумышленник попытался применить пистолет, но его обезоружил сотрудник Саксаганского райотдела милиции Кривого Рога.
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