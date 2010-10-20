Нацсовет разрешил вещание еще одному российскому каналу

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял очередное решение о расширении перечня программ иностранных телеканалов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Нацсовета, такое решение принято сегодня на заседании.

В частности, право на вещание в Украине получил еще один российский канал - "КХЛ (KHL TV channel)", который специализируется на спортивной тематике и осуществляет круглосуточное вещание на русском и английском языках.

Такое решение принято на основании того, что содержание этого телеканала отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, и ретрансляция которых на территории Украины не ограничивается согласно ч. 1 ст. 42 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".