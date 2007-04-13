Конференция, посвященная возрождению территорий после закрытия атомных объектов

С 17 по 19 апреля в городе Славутич Киевской области (Проспект Дружби народов,7) пройдет третья итоговая международная конференция «Социально-экономическое возрождение территорий после закрытия атомных объектов».

На конференции будут подведены итоги работы Программы Великобритании «Смягчение социально-экономических последствий после закрытия атомных объектов в Центральной и Восточной Европе», которая в течение пяти лет являлась существенной поддержкой в решении социальных проблем в Литве (Игналина), Болгарии (Козлодуй) и Украине (Славутич).

В ходе работы конференции будет предоставлена информация о реализованных проектах и их результативности, инновационных подходах к решению проблем, касающихся городов-спутников атомных электростанций, которые выводятся из эксплуатации.

Участники поделятся опытом социально-экономического возрождения городов-спутников АЭС, обсудят актуальные вопросы и их потенциальные решения, механизмы государственной и муниципальной поддержки местного развития и их влияние на результаты социально-экономического развития регионов.

В конференции примут участие делегации высокого уровня из России, Литвы, Белоруссии, Болгарии, Украины и Великобритании. В рамках программы конференции участники посетят объекты, созданные в рамках проектов в Славутиче, а также Чернобыльскую атомную электростанцию.

Обобщенные результаты программы будут представлены в книге, изданной к конференции.

Более подробная информация о Программе:

http://www.dti.gov.uk/energy/environment/soviet-nuclear-legacy/index.html)

Более подробная информация о результатах программы Министерства торговли и промышленности Великобритании в городе Славутиче: www.investing.org.ua

За подробной информацией о конференции обращайтесь к Ларисе Никитенко:

lar@bda.org.ua , тел. 2-47-80, 2-47-85

cpp@slavutich.kiev.ua, тел./факс 2-96-86