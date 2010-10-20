Аделадже светит 12 лет с конфискацией

Досудебное следствие по делу финансовых афер компании «Кингз Кэпитал» закончено, и милиция приглашает обманутых вкладчиков почитать материалы.

Как пишет «Газета по-киевски» в №198 от 20 октября, из-за того, что пострадавших несколько тысяч, а само дело насчитывает 100 томов, эта процедура может затянуться на месяцы.

Газета напоминает, что на днях исполняется два года скандалу с компанией «Кингз Кэпитал», которая прекратила свою деятельность в конце октября 2008 года. В Киеве и регионах существовала разветвленная система филиалов «КК», которые открывались исключительно при церкви пастора Сандея АДЕЛАДЖИ «Посольство Божье». На видеозаписях, попавших в распоряжение следствия, видно, как сам духовный лидер С.АДЕЛАДЖА настоятельно рекомендует пастве закладывать свои квартиры и нести деньги в «Кингз Кэпитал».

При этом издание отмечает, что доказательства вины пастора налицо, но менялись правительства и следователи, а он продолжал свои помпезные богослужения с обязательным сбором десятины и открыто высмеивал обвинителей. Только под вторую годовщину аферы МВД закончило расследование дела.

Вчера потерпевшим начали приходить письма из Главного следственного управления МВД, подписанные следователем НАЗАРЕНКО. Там было сказано, что досудебное следствие закончено, приглашаем ознакомиться с материалами дела, сообщил газете адвокат пострадавших Иван БОДНАРУК.

Согласно письму, С.АДЕЛАДЖА обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Мошенничество в особо крупных размерах», «Создание преступной организации» и «Подделка документов».

Адвокат предполагает, что суд здесь применит принцип поглощения более тяжкой статьей – «Мошенничество», поэтому наказание может быть не более 12 лет с конфискацией.

Кроме того, обвиняемыми по делу «Кингз Кэпитал» проходят основатель компании Александр БАНДУРЧЕНКО, его компаньон САФОНОВ и финансисты С.АДЕЛАДЖИ – ГОЛОВАНОВ, КОЛЕСНИКОВ и ЕРЕСЬКО.

Газета отмечает, что самые серьезные обвинения выдвинуты не С.АДЕЛАДЖЕ, а топ-менеджеру «КК» А.БАНДУРЧЕНКО. Ему вменяют, кроме статей, предъявленных пастору, еще и тяжкую ч. 3 ст. 358 УК – «Легализация доходов, полученных преступным путем в составе группы», которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Следователи почему-то не сделали А.БАНДУРЧЕНКО поблажку, хотя он активно давал показания, отмечает издание.

Адвокат И.БОДНАРУК уверен, что «Кингз Кэпитал» – это только вершина грандиозных афер, которые, по его словам, проворачивались в «Посольстве Божьем».

«Есть и другие, но С.АДЕЛАДЖА почему-то обвиняется только по «КК» и ЧП «Грант». В других делах – таких как лопнувший «Леоне банк» и аферы Жанны КИСИЛЬ – пастор проходит свидетелем, хотя, по мнению адвоката потерпевших, мог бы также быть обвиняемым», пишет газета.

Как сообщал УНИАН, сумма средств, полученных «Кингз Кепитал» от граждан, превышает 100 млн. долларов.