У сторон – традиционные аргументы. Противники говорят, что это – «всемирный заговор фармакологических компаний».

Сторонники и противники закона "Об общественном здоровье" митингуют под Радой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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По словам корреспондента, противникам вакцин очень не понравилось, что в новом законопроекте есть норма о презумпции согласия на вакцинацию. Они называют это "принудительной вакцинацией".

У сторон – традиционные аргументы. Противники говорят, что это – "всемирный заговор фармакологических компаний". А те, кто поддерживает вакцинирование, отвечают, что доказательная медицина не допускает конспирологических теорий. Поэтому вакцинироваться нужно.

Врач объясняет, что презумпция означает, что пациент может ограничиться устным согласием на прививку, тогда как на сегодня нужно было подписывать дополнительные бумаги. В то же время без согласия никто не будет заставлять граждан вакцинироваться.

№4142: что предусматривает законопроект

Законопроект 4142 разработан с целью урегулирования механизмов создания эффективной системы общественного здоровья в Украине, что будет способствовать укреплению здоровья населения, предотвращению болезней и увеличению продолжительности жизни, говорится в пояснительной записке.

В то же время информация о якобы ограничениях в работе и обучении граждан, которые отказываются вакцинироваться, является манипуляцией . Поскольку обязательные календарные прививки, указанные в части 1 ст. 41 этого законопроекта, прописаны в приказе Минздрава и действуют еще с 2011 года.

. Поскольку обязательные календарные прививки, указанные в части 1 ст. 41 этого законопроекта, прописаны в приказе Минздрава и действуют еще с 2011 года. Лицо имеет право отказаться от профилактических прививок. Для этого нужно предоставить врачу письменное подтверждение об отказе прививаться. В случае, если лицо нарушает санитарное законодательство, что приводит к распространению инфекционной болезни, то все расходы на эпидемиологические расследования и ликвидации последствий, могут быть возложены на это лицо добровольно или в судебном порядке.

Также указано, что в случае угрозы возникновения эпидемии, КМУ может принимать решение о дополнительных прививках по представлению Минздрава. Это не значит, что КМУ постоянно будет добавлять обязательные прививки по собственному усмотрению. Положение касается только чрезвычайных ситуаций. Такой порядок проведения дополнительных прививок действует еще с 2011 года и утвержден в приказе Минздрава, пишет VOX Ukraine.

Кроме того, отстранить от работы из-за отказа прививаться могут работников предприятий, если они несут угрозу распространения инфекции. От обучения могут устранить человека, который распространяет инфекцию и угрожает другим. Минздрав может установить перечень профессий и предприятий, которые предусматривают наличие прививки. Обо всех видах занятости речь не идет.

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Автор: УНИАН