Украинский космонавт может отправиться на МКС на российском корабле

Украинский космонавт может отправиться на Международную космическую станцию, где будет работать вместе с российскими коллегами, сообщает РИА Новости.

Заняться этим вопросом решили украинская и российская стороны по итогам восьмого заседания подкомиссии по вопросам сотрудничества в сфере космической промышленности комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое на минувшей неделе состоялось в Евпатории.

"Поручено проработать вопрос о подготовке украинского космонавта для полета в космос на российском корабле и его участии в долговременной работе на российском сегменте МКС", - сообщает Национальное космическое агентство Украины. На МКС проводят космические исследования представители 16 стран мира, в том числе Россия. На заседании подкомиссии также были подведенные итоги выполнения предыдущих поручений и обсуждались вопросы по приоритетному проекту единственного координатно-часового обеспечение Украины и России на базе российской системы ГЛОНАСС, сотрудничество по выполнению научных экспериментов на российском сегменте МКС, проведение фундаментальных научных исследований и дистанционного зондирования Земли. Кроме того, делегация Федерального космического агентства Российской Федерации ("Роскосмос") во главе с руководителем "Роскосмоса" Анатолием Перминовым, представители космической промышленности и научных организаций России посетили украинский Национальный центр управления и испытания космических средств (НЦУИКС), который находится возле Евпатории.