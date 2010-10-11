При Киевской ОГА будет молодежный общественный совет
Об этом сообщил Анатолий Присяжнюк
При Киевской областной государственной администрации будет создан молодежный общественный совет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время Киевского областного молодежного форума «Строим вместе новую страну» в Броварах председатель ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК.
«Всесторонняя поддержка молодежной политики - один из важнейших приоритетов в деятельности власти. Поскольку на протяжении последних лет не наблюдается даже тенденции к улучшению состояния здоровья молодых украинцев. Напротив, по сравнению с 2003 годом показатель заболеваемости детей и молодежи в Украине в 2009 году увеличился на 15%», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.
Он выразил обеспокоенность тем, что Украина сегодня занимает самые высокие позиции по употреблению молодежью алкоголя и табака. «В государстве выросло целое поколение так сказать «пивной молодежи». При такой неутешительной ситуации глава государства инициировал идеологически новую государственную политику развития здорового образа жизни граждан», - подчеркнул А.ПРИСЯЖНЮК.
Также он отметил, что одним из направлений деятельности власти является решение такой проблемы молодежи как получение качественного образования и дальнейшего трудоустройства. В частности для решения этой проблемы планируется создание в Киевской области молодежного центра труда. В то же время власти Киевской области рекомендует руководителям предприятий и организаций установить 20-процентную квоту на трудоустройство молодых специалистов с дальнейшим обеспечением их жильем и социальной защитой.
Кроме того, участники форума одобрили проект резолюции, который будет принят после 10-дневного обсуждения. В частности, в проекте подчеркивается необходимость создания Киевского областного молодежного общественного совета при губернаторе, который будет представлять интересы молодежи во власти области. В частности, предлагается, чтобы заседания этого совета проходили ежемесячно.
Также участники форума внесли предложение относительно адаптации учебных курсов под требования рынка труда.
Предложено проводить заседания студенческого совета с участием председателя облгосадминистрации.
Предлагается ежегодно проводить конкурс бизнес-планов среди молодых предпринимателей, восстановление спортивной инфраструктуры на селе, создание условий для конкурентоспособности молодых аграриев.