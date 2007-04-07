Президент выступит с Пасхальным обращением

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит сегодня, 7 апреля, в 23.15 с Пасхальным обращением к украинскому народу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Прямую трансляцию события будет вести Первый национальный.

Перед этим В.ЮЩЕНКО в Национальном заповеднике «София Киевская» встретит украинскую делегацию, которая привезла Благодатный огонь из Иерусалима, и передаст святыню представителям церквей.