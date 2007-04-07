Президент выступит с Пасхальным обращением
22:34, 07 апреля 2007Общество
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В 23.15 на Первом канале
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит сегодня, 7 апреля, в 23.15 с Пасхальным обращением к украинскому народу.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Прямую трансляцию события будет вести Первый национальный.
Перед этим В.ЮЩЕНКО в Национальном заповеднике «София Киевская» встретит украинскую делегацию, которая привезла Благодатный огонь из Иерусалима, и передаст святыню представителям церквей.
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