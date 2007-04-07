Кто ограбил инкассаторов во Львове

Правоохранители задержали банду, которая в прошлом году в ноябре ограбила во Львове инкассаторский автомобиль, похитив близко полмиллиона гривен.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте по связям с общественностью МВД Украины. (УНИАН: 27 ноября в центре Львова неизвестные совершили нападение на служебный автомобиль одного из банков и завладели инкассаторской сумкой, в которой были 180 тыс. грн., 30 тыс. долл.и 20 тыс. евро).

По данным Департамента, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении этого преступления задержаны четверо жителей Львовской области. У задержанных изъято автомашину “Ауди”, которую они приобрели на похищенные деньги, часть денег и пистолет иностранного производства.