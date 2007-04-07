Минюст: суд запретил выборы и точка

Министерство юстиции настаивает, что решение городского суда Феодосии, которым запрещаются какие-либо действия относительно выполнения Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады, является действующим.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минюста.

“По состоянию на 19-ть часов 7 апреля 2007 года решение городского суда г. Феодосия, которым запрещаются какие-либо действия относительно выполнения Указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады является действующим и обязательным к выполнению”, - заявила директор Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Виктория ТИСНОГУЗ, слова которой цитирует пресс-служба Минюста.

Как сказала В.ТИСНОГУЗ, исполнительная служба Министерства юстиции не получала никаких других решений судов, которые бы касались указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. В том числе, как утверждает директор исполнительной службы, не получала решений о запрете или остановке городского суда г. Феодосия, которым 5 апреля 2007 года было остановлено выполнение указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Решение было принято к выполнению и выполнено 6 апреля 2007 года, добавила она.

В.ТИСНОГУЗ отметила, что в выходные дни ни суды, ни Государственная исполнительная служба не работают. Последний документ, который получила исполнительная служба, - это исполнительный лист горсуда Феодосии от 6 апреля, которым запрещаются какие-либо действия относительно выполнения указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

На сегодняшний день, по данным Минюста, исполнительное письмо подписали глава Центральной избирательной комиссии Ярослав ДАВИДОВИЧ и министр Кабинета Министров Анатолий ТОЛСТОУХОВ. Остальные субъекты, которые значатся в исполнительном письме, проинформированы почтой. 10 апреля соответствующе исполнительное письмо будет также представлено для подписи министру финансов и председателю Государственного казначейства, подчеркнули в Минюсте.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля Феодосийский городской суд вынес решение, на обеспечение которого было запрещено Кабинету Министров Украины, Госказначейству, ЦИК и другим органам исполнительной власти выполнять указ Президента о роспуске Верховной Рады.

Соответствующее решение было принято по иску гражданина Георгия ДАВИДОВА о признании незаконной бездеятельность пяти парламентских фракций в вопросе инициирования импичмента Президента.

В то же время представители БЮТ обжаловали это постановление, и сегодня, 7 апреля, Феодосийский городской суд отказал истцу Г.ДАВИДОВУ в открытии производства в этом деле, поскольку это дело неподсудно административному суду, и отменил все меры обеспечения административного иска.