В Конго из плена освобожден украинский летчик
16:00, 25 сентября 2010Общество
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Без уплаты выкупа
В Демократической Республике Конго боевики освободили двух летчиков, которых держали в заложниках почти месяц.
Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.
Украинский и конголезский летчики были захвачены на востоке Конго боевиками Маи-Маи и руандийскими повстанцами хуту.
Как сообщает Международный Красный Крест, летчики были освобождены без уплаты выкупа.
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