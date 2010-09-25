В Конго из плена освобожден украинский летчик

16:00, 25 сентября 2010
Общество
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Без уплаты выкупа

В Демократической Республике Конго боевики освободили двух летчиков, которых держали в заложниках почти месяц.

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

Украинский и конголезский летчики были захвачены на востоке Конго боевиками Маи-Маи и руандийскими повстанцами хуту.

Как сообщает Международный Красный Крест, летчики были освобождены без уплаты выкупа.

 

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