В Конго из плена освобожден украинский летчик

В Демократической Республике Конго боевики освободили двух летчиков, которых держали в заложниках почти месяц.

Об этом сообщает русская служба Би-Би-Си.

Украинский и конголезский летчики были захвачены на востоке Конго боевиками Маи-Маи и руандийскими повстанцами хуту.

Как сообщает Международный Красный Крест, летчики были освобождены без уплаты выкупа.