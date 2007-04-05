Из Индии в Украину завезли холеру под вопросом

Жительница Сумской области 4 апреля была госпитализирована в инфекционное отделение с подозрением на заболевание холерой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения, установлено, что женщина 3 апреля прибыла самолетом в Киев из Дели с некоторыми признаками заболевания. 4 апреля состояние больной ухудшилось: появилась многократная блевота, увеличилась слабость, появилось онемение пальцев рук, нижних конечностей. 4 апреля она была госпитализирована в инфекционное отделение с предварительным диагнозом «острая кишечная инфекция, холера (под вопросом)».

Для установления окончательного диагноза проводятся бактериологические исследования. Больная находится в тяжелом состоянии.

Проводятся противоэпидемические мероприятия в соответствии с комплексным планом мероприятий по санитарной охране территории области от занесения и распространения карантинных инфекций. В очаге работает бригада Сумской районной санитарно-эпидемиологической станции.

За контактными лицами установлено медицинское наблюдение, трое контактных лиц госпитализированы в изолятор. Проведена антибиотическая профилактика контактным лицам по месту проживания и медицинским работникам, оказывавшим больной первичную медицинскую помощь.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.