Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Борис БЕСПАЛЫЙ заявляет о недопустимости давления на судей Печерского районного суда Киева, который осуществляется на них председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Сергеем КИВАЛОВИМ.

В интервью УНИАН Б.БЕСПАЛЫЙ рассказал, что во второй половине дня С.КИВАЛОВ лично прибыл в Печерский суд и от имени Высшего совета юстиции, членом которого он является на общественных началах, требовал объяснений у судей, которые вынесли решение приостановить действие постановления ВР относительно ЦВК.

“Это абсолютно недопустимое давление на суд, тем более что КИВАЛОВ – председатель Комитета по вопросам правосудия и должен защищать судей от такого давления”, - сказал Б.БЕСПАЛЫЙ.

Он также заявил, что сегодня “политический руководитель КИВАЛОВА - Виктор ЯНУКОВИЧ - давил на председателя Конституционного Суда”. По словам депутата, “это уже эпидемия давления на судей”.

Б.БЕСПАЛЫЙ выразил надежду, что Генеральная прокуратура отреагирует на это заявление и защитит судей от давления. Он подчеркнул, что необходимо всем защищать независимость судьи “от таких горе-начальников как КИВАЛОВ и ЯНУКОВИЧ, им подобных”.