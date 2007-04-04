Иван Домбровский - жив-здоров и на работе

Пресс-служба Конституционного Суда Украины опровергает информацию, что председатель КС Иван ДОМБРОВСКИЙ находится в больнице.

Об этом УНИАН заявил заместитель руководителя пресс-службы КС Иван АВРАМОВ.

"То что председатель КС в больнице - это неправда, он на работе, в суде, здоровый", - сказал І.АВРАМОВ.

В то же время он не стал комментировать информацию, которая распространялась сегодня из других источников, а также отвечать на вопрос о деятельности КС на данный момент, отметив только, что в пятницу пресс-служба суда сообщит "хронику недели", в которой будет отображена работа Конституционного Суда за этот период.

Как сообщал УНИАН, сегодня на пресс-конференции народный депутат Николай ОНИЩУК сообщил, что председатель КС И.ДОМБРОВСКИЙ находится в больнице. Сегодня же состав Конституционного Суда Украины не принял отставку председателя суда И.ДОМБРОВСКОГО.