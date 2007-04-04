Синоптики все еще обещают мокрый снег

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. В северных и западных областях ночью местами небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на западе до 7° мороза; днем 5-10° тепла. На остальной территории местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°.

6-7 апреля - облачная погода с прояснениями. 6 апреля небольшие дожди, ночью в северной части и в Карпатах местами с мокрым снегом. 7 апреля без существенных осадков, только ночью в восточных областях и Карпатах местами небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в южной части ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла; на остальной территории ночью от 2° тепла до 3° мороза (7 апреля в северной части и в Карпатах 0-5° мороза), днем 4-9° тепла.

8-9 апреля - преимущественно без осадков, только 8 апреля утром в северных областях, днем в восточных областях и в Прикарпатье небольшой дождь. Температура ночью от 3° мороза до 3° тепла, 8 апреля на юге до 7° тепла; днем 6-11° тепла, в южной части до 15°.

В Киеве и области в четверг ночью местами ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла; по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 5-10° тепла.

6-7 апреля - облачная погода с прояснениями. 6 апреля небольшой дождь (ночью местами с мокрым снегом), 7 апреля без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6 апреля от 2° тепла до 3° мороза, 7 апреля 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

8-9 апреля - без осадков, только утром и днем 8 апреля небольшой дождь. Температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 6-11° тепла.