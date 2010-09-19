Немцы и швейцарцы хотят вложить в Харьковскую область 185 млн евро

Группа компаний из Германии и Швейцарии готова инвестировать в промышленность Харьковской области 185 млн. евро.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сообщил заместитель губернатора Юрий САПРОНОВ, подводя итоги Международного экономического форума «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы», который проходил в Харькове 17 сентября.

По его словам, пул компаний из Германии и Швейцарии выразил намерение развернуть в одном из районов Харьковской области крупное промышленное производство. Речь идет об инвестициях в размере 185 млн. евро.

«Больше ничего сказать не могу. Подписано соглашение, что я не могу озвучить объем производства, уровень потребления газа и электроэнергии, где и какой участок будет выделен. Это бизнес», - сказал Ю.САПРОНОВ.

Он также сообщил, что в ходе форума было заключено 4 договора о сотрудничестве и 4 договора о намерениях, которые касаются максимально глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Харькове состоялся Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Харьковские инициативы», в котором приняли участие свыше 300 представителей из 20 стран мира.