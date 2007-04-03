Суд освободил из-под стражи обвиняемых по делу избиения людей в Харькове

Сегодня судья Дзержинского райсуда Харькова принял решение освободить из-под стражи пятеро обвиняемых в причастности к событиям 16 декабря на улице Клочковский, во время которых произошло избиение людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает веб-сайт общественного движения «Городской дозор».

Не смотря на то, что государственный обвинитель прокуратуры Харьковской области Людмила ПЕТРОВСКАЯ настаивала на сохранении мер (содержании под стражей - УНИАН) пресечения, судья Александр ШОСТАК принял решение в интересах задержанных.

Судья мотивировал свое решение тем, что задержанные положительно характеризуются на местах учебы или работы и имеют несовершеннолетних детей. Троих из них отпустили на подписку о невыезде, других - под залог и на поруки.

Представитель пострадавшей стороны Наталия ХОРУНЖА заявила о необходимости возвращения дела в прокуратуру в связи с тем, что в деле об избиении людей на Клочковской в правоохранительных органах проходит еще четверо людей, а поэтому, по ее мнению, следует объединить все дела в единое судопроизводство.

Как сообщал УНИАН, лидер общественной организации «Городской дозор» заявил 2 апреля, что его организация будет добиваться, чтобы дело об избиении людей в Харькове, которое произошло во время митинга 16 декабря 2006 г. на улице Клочковской, 197, было переквалифицировано из статьи «хулиганство» на статью о «массовых беспорядках». По его мнению, освобождение из-под стражи обвиняемых будет означать то, что будет реализован сценарий затягивания судебного процесса, чтобы потом обо всем было забыто.

16 декабря 2006 г. в Харькове после митинга против строительства торгового комплекса по ул. Клочковской, 197, в присутствии руководителей города произошли массовые столкновения и избиение граждан.

Уголовное дело по фактам событий 16 декабря с.г. возбудила Служба безопасности Украины по ч. 1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины (организация массовых беспорядков, которые сопровождались насилием над человеком, а также активное участие в массовых беспорядках). Впоследствии уголовные дела по фактам служебной небрежности работников милиции и хулиганства возбудили прокуратура Харьковской области и Главное управление МВД Украины в Харьковской области.

24 января 2007 г. прокурор Харьковской области Василий СИНЧУК сообщил, что прокуратура прекратила расследование дела по статье о массовых беспорядках, которую возбудила СБУ, из-за отсутствия состава преступления.

Позже Верховная Рада Украины не смогла создать Временную следственную комиссию для расследования событий 16 декабря в Харькове.