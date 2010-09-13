Из Украины депортировали 10 хасидов

Из Украины в Израиль за нарушение общественного порядка депортировали 10 хасидов, которые осуществляли паломничество на могилу цадика Нахмана в городе Умань Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНАИН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Черкасской области, в Умани работниками милиции было зафиксированы и локализованы два конфликта, возникшие между гражданами и хасидами.

Первый инцидент произошел между хасидами и активистами первой Еврейской евангельской церкви, которые приехали из Одессы и проповедовали в Умани единение евреев в единой вере.

Другой конфликт возник между владелицей квартиры и хасидами, снимавшими у нее жилье. Вследствие этого инцидента пострадали двое местных жителей, один из которых получил несколько легких ножевых ранений.

Заместитель начальника ГУ МВД в Черкасской области Иван КОРСУН сообщил корреспонденту УНИАН, что 10 паломников, которые пытались создать беспорядок, нарушали общественный порядок во время задержания и виновны в нанесении телесных повреждений двум жителям Умани, уже депортированы в Израиль с запрещением въезда в Украину на 5 лет. В отношении трех паломников проводится доследственная проверка. Один из потерпевших жителей Умани уже находится дома, другой еще в больнице.

В свою очередь, представитель международного благотворительного фонда брацлавских хасидов в городе Умань Даниэль ДАЯН в беседе с корреспондентом УНИАН отметил, что ему обидно за инциденты, возникшие во время праздника, и попросил прощения за действия паломников, отметив, что эти люди больше не приедут в Умань.

Справка УНИАН. На месте паломничества в районе могилы основателя брацлавского хасидизма цадика Нахмана в городе Умань этого году находится почти 24 тысячи паломников из 23-х стран мира. Они приехали отпраздновать Рош-га-Шан – еврейский новый год и 200-летие со дня смерти цадика Нахмана.