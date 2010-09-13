«5 канал» торговал пшеницей, чтобы не продаваться политикам?

На «5 канале» надеются, что хозяйственный инцидент вокруг компаний-лицензиатов не связан с резонансными медиа-конфликтами, которые имели место в последнее время.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-релизе телеканала.

При этом пресс-служба «5 канала» подчеркивает, что большинство информационных каналов в мире, которые строят свою работу по принципам незаангажированности и объективизма, как правило, являются убыточными, но «5 канал» с целью соблюдения основных принципов журналистики и необслуживания интересов каких-нибудь политических сил, имеет прозрачную форму поддержки, благодаря законной хозяйственной деятельности в разных сферах компаний-лицензиатов и владельцев.

Поэтому «5 канал» рассчитывает на то, что вскоре соответствующие органы предоставят свои выводы и недоразумение будет исчерпано.

Кроме того, в пресс-релизе сообщается, что юридический департамент «5 канала» готовит заявление к руководству Государственной таможенной службы Украины относительно подрыва деловой репутации «5 канала» и надеется на срочное, объективное его рассмотрение. Со своей стороны, телеканал будет освещать ход расследования и готов предоставить возможность выразить свое мнение представителям таможенной службы.

Пока постановление о возбуждении уголовного дела «5 канал» не получал.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Государственная таможенная служба Украины распространила информацию о возбуждении двух уголовных дел против ООО “ТРК “Экспресс-информ” (“5 канал”) и ООО “ТРК “НБМ” по факту нарушений таможенного законодательства во время экспорта пшеницы на сумму более 23 млн. грн.

Справка УНИАН. 8 июня 2010 года Киевский окружной административный суд полностью удовлетворил исковые требования медиа-холдинга U.А. Inter Media Group, отменив решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января 2010 года о результатах конкурса, в соответствии с которым TBi получил 33 частоты, "5 канал" – 26 частот.

30 августа Киевский апелляционный административный суд подтвердил незаконность решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания о предоставлении частот телеканалам ТВi и "5 канал".

3 сентября в Национальном совете по телерадиовещанию заявили, что повторный конкурс на те частоты “5 канала” и ТВi, предоставление которых Киевский апелляционный административный суд признал незаконным, будет проведено в случае разрешения на это Кабинета министров Украины.