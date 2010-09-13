Число детей, которые отравились в школьной столовой, выросло до 67

09:49, 13 сентября 2010
Общество
1247 0

В Евпатории работает комиссия Минздрава

Из-за массового отравления в школе в больницу попали 63 детей из 1-4 классов. Евпатория, 11 сентябряВ Евпатории количество детей, которые отравились в школьной столовой, возросло до 67 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 12 сентября в инфекционное отделение Евпаторийской детской клинической больницы с предварительным диагнозом “острая кишечная инфекция” госпитализированы еще 4 ученика начальных классов местной общеобразовательной школы №12, которые 10 сентября питались в школьной столовой. Всего в столовой питались 167 учеников.

На сегодняшний день в больнице находятся 67 детей. Течение заболевания госпитализированных - средней и легкой степеней тяжести.

В очаге заболевания работает комиссия Министерства здравоохранения. Специалистами городской и республиканской СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Предварительная причина заболевания - нарушение технологии приготовления еды.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в АР Крым.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter