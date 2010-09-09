13 больниц и 43 детсада в Киеве остались без горячей воды

В Киеве потребители части Голосеевского, Печерского и Днепровского районов остались без горячего водоснабжения из-за повреждения магистрального трубопровода.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АЭК «Киевэнерго».

В частности, 8 сентября, возле дома №28 на бульваре Дружбы народов произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм, который присоединен к ТЭЦ-5.

Прекращена поставка горячей воды 556 потребителям, из них: 401 жилой дом, 99 ведомственных зданий, 13 больниц и 43 детских заведений.

С 17.00 8 сентября, после получения соответствующих разрешений и выяснения точного места повреждения, специалисты «Киевэнерго» ведут востановительные работы.

«Причиной масштабного повреждения магистрального трубопровода стала изношенность сетей», - сказано в сообщении.

Возобновить горячее водоснабжение в виду сложности работ планируется на ранее 10 сентября.