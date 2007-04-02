Милиция установила, что Шкиль врезался в Mitsubisi с пьяным водителем

Состояние здоровья народного депутата Андрея ШКИЛЯ (фракция БЮТ) после дорожно-транспортного происшествия врачи оценивают как средней тяжести.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь депутата Анна ТРУБАЧОВА.

По ее словам, жизнь депутату спасли ремень и подушка безопасности.

А.ТРУБАЧЕВА отметила, что А.ШКИЛЬ в результате ДТП получил закрытую черепно-мозговую травму и травму груди и сейчас находится в больнице.

Пресс-секретарь также отметила, что, согласно заключению медицинской экспертизы, алкоголя в крови народного депутата не обнаружено.

Она также сообщила, что депутат пострадал в результате ДТП, произошедшего в 00.10 1 апреля на ул. Днепровская набережная.

Машина народного депутата «Hyundai Grandeur» столкнулась с «Mitsubisi-Proton», за рулем которой был житель города Киева.

«Работниками милиции было установлено, что водитель «Mitsubisi-Proton» находился в нетрезвом состоянии. Правоохранители, осматривая место происшествия, установили, что водитель этого автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на двойную сплошную линию горизонтальной дорожной разметки, выполняя левый поворот, таким образом он оказался поперек встречной полосы, по которой ехал А.ШКИЛЬ», - отметила пресс-секретарь.

Она утверждает, что скорость, с которой двигался автомобиль А.ШКИЛЯ, была в пределах установленной правилами дорожного движения и составляла 80 километров в час.

Ссылаясь на информацию милиции, А.ТРУБАЧЕВА отметила, что в результате аварии погибли два человека – мужчина 1960 г. р. и дочка водителя «Mitsubisi-Proton», 1989 г. р. Они оба находились в этом автомобиле.